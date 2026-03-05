Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что скучал по семье

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена военнослужащий РФ Виталий Мальцев рассказал, что в свои уже 50 с лишним лет имеет девять внуков и хочет их увидеть.

Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими России приземлились в четверг в одном из аэропортов Подмосковья

"Девять внуков. 51 год на днях будет. Девять внуков. Хочу очень сильно увидеть их, пару дней отдохну с внуками и супругой", - сказал Мальцев.

Он добавил, что испытывает восторг от прибытия на Родину, а дома его ждет много дел.

"Я в своем доме живу, очень много, конечно, (дел - ред.), у меня хозяйство огромное", - отметил Мальцев.