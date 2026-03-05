Рейтинг@Mail.ru
Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что скучал по семье - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 05.03.2026
Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что скучал по семье
Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что скучал по семье - РИА Новости, 05.03.2026
Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что скучал по семье
Вернувшийся из украинского плена военнослужащий РФ Виталий Мальцев рассказал, что в свои уже 50 с лишним лет имеет девять внуков и хочет их увидеть.
специальная военная операция на украине
россия
московская область (подмосковье)
украина
россия
московская область (подмосковье)
украина
Вернувшийся из украинского плена боец рассказал, что скучал по семье

Вернувшийся из украинского плена боец Мальцев рассказал, что скучал по семье

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена военнослужащий РФ Виталий Мальцев рассказал, что в свои уже 50 с лишним лет имеет девять внуков и хочет их увидеть.
Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими России приземлились в четверг в одном из аэропортов Подмосковья.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Москалькова рассказала о вернувшихся из украинского плена военных
Вчера, 18:49
"Девять внуков. 51 год на днях будет. Девять внуков. Хочу очень сильно увидеть их, пару дней отдохну с внуками и супругой", - сказал Мальцев.
Он добавил, что испытывает восторг от прибытия на Родину, а дома его ждет много дел.
"Я в своем доме живу, очень много, конечно, (дел - ред.), у меня хозяйство огромное", - отметил Мальцев.
Военнослужащий также поблагодарил президента России за помощь в возвращении из украинского плена.
Российские военнослужащие, которых вернули из украинского плена. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Вернувшиеся из украинского плена российские военные созвонились с родными
Вчера, 15:53
 
