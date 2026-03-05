План по ускоренному вступлению Украины в ЕС обречен, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. План "обратное расширение", который состоит из пяти пунктов и предполагает ускоренное вступление Украины в ЕС, обречен на провал, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Ранее Politico сообщало, что ЕС готовит план по предоставлению Украине частичного членства в блоке в 2027 году: он предусматривает, что Украина может получить место за столом переговоров в ЕС прежде чем проведет реформы, необходимые для полного членства в блоке. По данным издания, план получил неофициальное название "обратное расширение", так как он предполагает принятие в блок стран на начальном этапе выполнения критериев для вступления в союз.

"Они породили ложные надежды. Теперь мы должны исправить это и сказать им: "Ну, на самом деле, "обратное расширение" обречено на провал", - приводит Politico слова дипломата.