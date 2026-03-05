Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные певицы в России - РИА Новости, 05.03.2026
10:32 05.03.2026
Названы самые популярные певицы в России
Названы самые популярные певицы в России - РИА Новости, 05.03.2026
Названы самые популярные певицы в России
Народная артистка РФ Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Instasamka стали самыми популярными российскими певицами, следует из результатов исследования "КИОН... РИА Новости, 05.03.2026
россия
ольга бузова
надежда кадышева
мари краймбрери
медиалогия
telegram
rutube
россия
2026
Новости
россия, ольга бузова, надежда кадышева, мари краймбрери, медиалогия, telegram, rutube
Россия, Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Мари Краймбрери, Медиалогия, Telegram, Rutube
Названы самые популярные певицы в России

РИА Новости: Кадышева, Бузова и Instasamka стали самыми популярными певицами

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Instasamka стали самыми популярными российскими певицами, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование было проведено в преддверии Международного женского дня сервисом "КИОН Музыка" совместно с системой мониторинга и анализа "Медиалогия".
Ханде Эрчел - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россияне назвали самую красивую актрису
17 сентября 2025, 11:27
"Исследование подготовлено на основе комплексного анализа упоминаемости артисток в период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года по платформам ВК, ОК, Telegram, Max, Rutube и другим. В общий топ-10 самых обсуждаемых артисток вошли: Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Instasamka, Мари Краймбрери, Anna Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy - исполнительницы, стабильно удерживающие внимание аудитории благодаря релизам, концертной активности и личностному маркетингу", - говорится в сообщении.
Так, в жанре поп-музыки лидируют Бузова, Мари Краймбрери и Anna Asti. При этом самыми востребованными песнями Бузовой стали "Верни", "Гештальт" и "Заплачу". Среди хип-хоп-исполнительниц наиболее популярны Instasamka, а также Sky Rae и Baby Cute. Самыми прослушиваемыми треками Instasamka признаны "Премиум подписка", "За деньги да" и "На Титанике".
Кадышева, переживающая вторую волну популярности, стала первой среди артисток фолк-направления. Также наиболее востребованными стали народная артистка России Надежда Бабкина и заслуженная артистка РФ Пелагея. Среди композиций Кадышевой чаще всего слушатели выбирают песни "Широка река", "Плывет веночек" и "Я не колдунья".
Королевой рока стала Диана Арбенина, также в этом музыкальном жанре в топ-3 вошли Жанна Агузарова и Светлана Сурганова. Самыми популярными песнями Арбениной стали "Сансара", "Обстоятельства" и "Неторопливая любовь".
Самыми популярным артистками шансона стали Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская. Так, наиболее востребованными песнями Ирины Круг признаны "Тебе, моя последняя любовь", "Как будто мы с тобой" и "Заходи ко мне во сне".
Кадр из мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россияне назвали самые любимые мультфильмы детства
2 марта, 02:47
 
Россия Ольга Бузова Надежда Кадышева Мари Краймбрери Медиалогия Telegram Rutube
 
 
