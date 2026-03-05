Названы самые популярные певицы в России

Так, в жанре поп-музыки лидируют Бузова, Мари Краймбрери и Anna Asti. При этом самыми востребованными песнями Бузовой стали "Верни", "Гештальт" и "Заплачу". Среди хип-хоп-исполнительниц наиболее популярны Instasamka, а также Sky Rae и Baby Cute. Самыми прослушиваемыми треками Instasamka признаны "Премиум подписка", "За деньги да" и "На Титанике".