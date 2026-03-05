Названы самые популярные певицы в России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Instasamka стали самыми популярными российскими певицами, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование было проведено в преддверии Международного женского дня сервисом "КИОН Музыка" совместно с системой мониторинга и анализа "Медиалогия".
"Исследование подготовлено на основе комплексного анализа упоминаемости артисток в период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года по платформам ВК, ОК, Telegram, Max, Rutube и другим. В общий топ-10 самых обсуждаемых артисток вошли: Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Instasamka, Мари Краймбрери, Anna Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy - исполнительницы, стабильно удерживающие внимание аудитории благодаря релизам, концертной активности и личностному маркетингу", - говорится в сообщении.
Так, в жанре поп-музыки лидируют Бузова, Мари Краймбрери и Anna Asti. При этом самыми востребованными песнями Бузовой стали "Верни", "Гештальт" и "Заплачу". Среди хип-хоп-исполнительниц наиболее популярны Instasamka, а также Sky Rae и Baby Cute. Самыми прослушиваемыми треками Instasamka признаны "Премиум подписка", "За деньги да" и "На Титанике".
Кадышева, переживающая вторую волну популярности, стала первой среди артисток фолк-направления. Также наиболее востребованными стали народная артистка России Надежда Бабкина и заслуженная артистка РФ Пелагея. Среди композиций Кадышевой чаще всего слушатели выбирают песни "Широка река", "Плывет веночек" и "Я не колдунья".
Королевой рока стала Диана Арбенина, также в этом музыкальном жанре в топ-3 вошли Жанна Агузарова и Светлана Сурганова. Самыми популярными песнями Арбениной стали "Сансара", "Обстоятельства" и "Неторопливая любовь".
Самыми популярным артистками шансона стали Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская. Так, наиболее востребованными песнями Ирины Круг признаны "Тебе, моя последняя любовь", "Как будто мы с тобой" и "Заходи ко мне во сне".
