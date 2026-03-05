Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России - РИА Новости, 05.03.2026
16:23 05.03.2026
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России
Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду РИА Новости, 05.03.2026
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России

Песков: надо минимизировать последствия для РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики от тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду, там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало", - сказал Песков ИС "Вести".
Песков ответил на вопрос о месте России в конфликте на Ближнем Востоке
Вчера, 16:21
Песков ответил на вопрос о месте России в конфликте на Ближнем Востоке
