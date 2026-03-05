Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.