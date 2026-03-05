https://ria.ru/20260305/peskov-2078793027.html
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России - РИА Новости, 05.03.2026
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России
Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду РИА Новости, 05.03.2026
Песков рассказал о возможных последствиях ситуации с Ираном для России
Песков: надо минимизировать последствия для РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке