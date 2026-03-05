https://ria.ru/20260305/peskov-2078792815.html
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2026
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков
Россия видит постоянно увеличивающееся число стран, которые вовлекаются в конфликт на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
в мире
ближний восток
россия
сша
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
россия
сша
в мире, ближний восток, россия, сша, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков
Песков: Россия видит увеличения числа участников конфликта на Ближнем Востоке