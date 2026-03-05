Рейтинг@Mail.ru
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 05.03.2026 (обновлено: 17:15 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/peskov-2078792815.html
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2026
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков
Россия видит постоянно увеличивающееся число стран, которые вовлекаются в конфликт на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:23:00+03:00
2026-03-05T17:15:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
сша
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260305/peskov-2078789745.html
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, россия, сша, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Ближнем Востоке увеличивается число участников конфликта, заявил Песков

Песков: Россия видит увеличения числа участников конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия видит постоянно увеличивающееся число стран, которые вовлекаются в конфликт на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну", - сказал Песков ИС "Вести", комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Песков рассказал, кто сможет остановить войну на Ближнем Востоке
Вчера, 16:19
 
В миреБлижний ВостокРоссияСШАДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала