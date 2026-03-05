https://ria.ru/20260305/peskov-2078789985.html
Песков назвал отношения России и США "начальным периодом реанимации"
Песков назвал отношения России и США "начальным периодом реанимации" - РИА Новости, 05.03.2026
Песков назвал отношения России и США "начальным периодом реанимации"
Отношения России и США находятся в "начальном периоде реанимации", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:19:00+03:00
2026-03-05T16:19:00+03:00
2026-03-05T16:19:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260305/peskov-2078789745.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Песков назвал отношения России и США "начальным периодом реанимации"
Песков: отношения РФ и США находятся в "начальном периоде реанимации"