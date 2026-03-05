https://ria.ru/20260305/peskov-2078711887.html
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России - РИА Новости, 05.03.2026
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России
Международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной колебания цен на топливо в России, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.03.2026
