Рейтинг@Mail.ru
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 05.03.2026 (обновлено: 12:48 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/peskov-2078711887.html
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России - РИА Новости, 05.03.2026
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России
Международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной колебания цен на топливо в России, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:45:00+03:00
2026-03-05T12:48:00+03:00
экономика
россия
иран
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037824244_0:315:3071:2042_1920x0_80_0_0_80974551f7d1065a0a73b74dbc2eae04.jpg
https://ria.ru/20260305/neft-2078531131.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037824244_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c13ee3705c1564040f242058484f1fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран, дмитрий песков
Экономика, Россия, Иран, Дмитрий Песков
Песков: ситуация с Иране не должна влиять на стоимость топлива в России

Песков: ситуация с Иране не может и не должна влиять на стоимость топлива в РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник заполняет бензином канистры
Сотрудник заполняет бензином канистры - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник заполняет бензином канистры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной колебания цен на топливо в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен у нас на топливо", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияИранДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала