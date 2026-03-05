https://ria.ru/20260305/peskov-2078710968.html
Позиция России по ситуации вокруг Ирана последовательная, заявил Песков
Позиция России по ситуации вокруг Ирана последовательная, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2026
Позиция России по ситуации вокруг Ирана последовательная, заявил Песков
Позиция России по ситуации вокруг Ирана последовательная и хорошо всем известная, в ней нет никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:43:00+03:00
2026-03-05T12:43:00+03:00
2026-03-05T12:50:00+03:00
россия
в мире
иран
сша
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078704463.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, иран, сша, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, В мире, Иран, США, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
Позиция России по ситуации вокруг Ирана последовательная, заявил Песков
Песков: позиция России по ситуации вокруг Ирана последовательная