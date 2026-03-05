Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал позицию ЕС по запуску "Северного потока" - РИА Новости, 05.03.2026
12:42 05.03.2026 (обновлено: 12:45 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/peskov-2078710343.html
Песков прокомментировал позицию ЕС по запуску "Северного потока"
Песков прокомментировал позицию ЕС по запуску "Северного потока" - РИА Новости, 05.03.2026
Песков прокомментировал позицию ЕС по запуску "Северного потока"
Никаких признаков изменения позиции ЕС относительно работы "Северного потока" нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:42:00+03:00
2026-03-05T12:45:00+03:00
https://ria.ru/20260303/dmitriev-2078260882.html
Новости
ru-RU
Песков прокомментировал позицию ЕС по запуску "Северного потока"

Песков: признаков изменения позиции ЕС по запуску "Северного потока" нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Никаких признаков изменения позиции ЕС относительно работы "Северного потока" нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы же видим с вами, что никаких признаков изменения позиции европейцев нет", - сказал Песков.
​Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Скоро европейцы сами восстановят "Северный поток — 2", считает Дмитриев
3 марта, 17:38
 
