Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2026
12:41 05.03.2026 (обновлено: 13:03 05.03.2026)
Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков
Москва не получала от Ирана никаких обращений о необходимой помощи, в том числе по вооружениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков

Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва не получала от Ирана никаких обращений о необходимой помощи, в том числе по вооружениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В данном случае никаких обращений с иранской стороны не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос намерена ли РФ, помимо политической поддержки, оказывать Ирану помощь, например, поставлять вооружение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В МИД РФ назвали совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты – будь то в Иране или странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров: Россия будет стараться сделать операцию против Ирана невозможной
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
