https://ria.ru/20260305/peskov-2078710158.html
Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков
Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2026
Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков
Москва не получала от Ирана никаких обращений о необходимой помощи, в том числе по вооружениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:41:00+03:00
2026-03-05T12:41:00+03:00
2026-03-05T13:03:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db7377299e463bce764a1c39a296cfba.jpg
https://ria.ru/20260305/lavrov-2078682141.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078132573_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_98975cfa0fe5e3a50b9260073b954471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи
Россия не получала от Ирана обращений о помощи, заявил Песков
Песков: Россия не получала от Ирана обращений о помощи