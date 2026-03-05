Рейтинг@Mail.ru
МБТ осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн удобрений на экспорт - РИА Новости, 05.03.2026
16:53 05.03.2026
МБТ осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн удобрений на экспорт
МБТ осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн удобрений на экспорт - РИА Новости, 05.03.2026
МБТ осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн удобрений на экспорт
Мурманский балкерный терминал (МБТ) группы компаний "Портовый Альянс" осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн калийных удобрений для одного из... РИА Новости, 05.03.2026
МБТ осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн удобрений на экспорт

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мурманский балкерный терминал (МБТ) группы компаний "Портовый Альянс" осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн калийных удобрений для одного из грузоотправителей, работающего с балтийскими портами, в связи со сложной ледовой обстановкой в Финском заливе, сообщила пресс-служба компании.
"Один из крупных экспортеров, чтобы не срывать выполнение коммерческих обязательств перед получателем груза, обратился с предложением к МБТ выполнить обработку двух судовых партий по 50 тысяч тонн каждая. Оперативно под эту задачу МБТ разработал логистическое решение с использованием балкеров класса Supramax (дедвейт до 65 тысяч тонн). Такой подход позволит полностью загрузить флот, сократить число рейсов и снизить транспортные издержки в сравнении с альтернативными маршрутами", - говорится в сообщении.
Как отметил исполнительный директор МБТ Павел Олейник, инфраструктура позволяет обеспечить грузоотправителям экспорт в Арктике круглогодично без сезонных и иных рисков южных портов и Балтики. "Примером готовности служит калийная линия, которая работает с начала года по налаженной технологии", - привели в компании его слова.
В компании напомнили, что с января 2026 года МБТ обслуживает регулярные экспортные поставки калия от российского производителя, также ранее работавшего с портом Балтийского бассейна. Под этот долгосрочный контракт МБТ инвестировал более 400 миллионов рублей в модернизацию технологической линии и складской инфраструктуры.
ООО "Мурманский балкерный терминал" – часть группы АО "Портовый Альянс", которая управляет портами и терминалами на ключевых транспортных магистралях страны. Помимо Мурманска у компании есть активы в Усть-Луге, Хабаровском крае, Туапсе и Находке. МБТ специализируется на перевалке минеральных удобрений и навалочных грузов. Может обрабатывать 8,7 миллиона тонн груза в год.
 
