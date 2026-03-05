МБТ осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн удобрений на экспорт

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мурманский балкерный терминал (МБТ) группы компаний "Портовый Альянс" осуществит срочную перевалку 100 тысяч тонн калийных удобрений для одного из грузоотправителей, работающего с балтийскими портами, в связи со сложной ледовой обстановкой в Финском заливе, сообщила пресс-служба компании.

"Один из крупных экспортеров, чтобы не срывать выполнение коммерческих обязательств перед получателем груза, обратился с предложением к МБТ выполнить обработку двух судовых партий по 50 тысяч тонн каждая. Оперативно под эту задачу МБТ разработал логистическое решение с использованием балкеров класса Supramax (дедвейт до 65 тысяч тонн). Такой подход позволит полностью загрузить флот, сократить число рейсов и снизить транспортные издержки в сравнении с альтернативными маршрутами", - говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор МБТ Павел Олейник, инфраструктура позволяет обеспечить грузоотправителям экспорт в Арктике круглогодично без сезонных и иных рисков южных портов и Балтики. "Примером готовности служит калийная линия, которая работает с начала года по налаженной технологии", - привели в компании его слова.

В компании напомнили, что с января 2026 года МБТ обслуживает регулярные экспортные поставки калия от российского производителя, также ранее работавшего с портом Балтийского бассейна. Под этот долгосрочный контракт МБТ инвестировал более 400 миллионов рублей в модернизацию технологической линии и складской инфраструктуры.