Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за Ближнего Востока - РИА Новости, 05.03.2026
13:51 05.03.2026
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за Ближнего Востока
Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева могут быть перенесены в связи с конфликтом на Ближнем... РИА Новости, 05.03.2026
украина, ближний восток, россия, владимир зеленский, сша
Украина, Ближний Восток, Россия, Владимир Зеленский, США
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за Ближнего Востока

Зеленский допустил перенос саммита по Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева могут быть перенесены в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
"Переговоры продолжаются. Ночью мы поговорили с США, потому что именно они приглашают Украину и Россию (на встречу - ред.). Возможно, место проведения саммита будет изменено, а дата будет отложена на несколько дней из-за войны на Ближнем Востоке", - заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.
Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Зеленский ищет помощи в переговорах с Россией у стран Ближнего Востока
2 марта, 23:08
 
