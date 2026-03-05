Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за Ближнего Востока

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева могут быть перенесены в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
"Переговоры продолжаются. Ночью мы поговорили с США, потому что именно они приглашают Украину и Россию (на встречу - ред.). Возможно, место проведения саммита будет изменено, а дата будет отложена на несколько дней из-за войны на Ближнем Востоке", - заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.
Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, отметив, что пока никакой ясности по срокам и месту проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию нет.