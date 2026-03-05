https://ria.ru/20260305/pentagon-2078865781.html
США пересмотрят ряд вопросов ядерной стратегии страны, заявил Пентагон
США пересмотрят ряд вопросов ядерной стратегии страны, заявил Пентагон
США изменят отдельные проблемные вопросы своей ядерной стратегии, не проводя при этом полного ее пересмотра, заявил в четверг замглавы Пентагона Элбридж Колби. РИА Новости, 05.03.2026
