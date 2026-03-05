Рейтинг@Mail.ru
США пересмотрят ряд вопросов ядерной стратегии страны, заявил Пентагон - РИА Новости, 05.03.2026
21:42 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/pentagon-2078865781.html
США пересмотрят ряд вопросов ядерной стратегии страны, заявил Пентагон
США изменят отдельные проблемные вопросы своей ядерной стратегии, не проводя при этом полного ее пересмотра, заявил в четверг замглавы Пентагона Элбридж Колби. РИА Новости, 05.03.2026
США пересмотрят ряд вопросов ядерной стратегии страны, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США изменят отдельные проблемные вопросы своей ядерной стратегии, не проводя при этом полного ее пересмотра, заявил в четверг замглавы Пентагона Элбридж Колби.
"По поводу ядерной стратегии: мы не собираемся проводить формальный пересмотр ядерной боеготовности во всех ее подробностях… однако мы сфокусируемся на некоторых проблемах", - сообщил он на слушаниях в палате представителей США.
При этом американский чиновник отказался публично сообщить, какие именно разделы будут пересмотрены.
Во вторник на слушаниях в сенате США Колби сообщал, что Пентагон планирует провести глубокий анализ ядерной сферы в связи с ростом стратегического арсенала Китая. При этом чиновник сказал, что большинство проблем и трудностей, связанных с американскими ядерными силами, относятся к вопросам исполнения и финансирования, остальные - с вопросами стратегии.
