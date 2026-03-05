Рейтинг@Mail.ru
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон - РИА Новости, 05.03.2026
20:17 05.03.2026
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон - РИА Новости, 05.03.2026
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон
Военное министерство США считает, что Украина в прошлом году якобы произвела более 4 миллионов беспилотников и может произвести 6 миллионов в 2026 году. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон

Пентагон утверждает, что Украина якобы произвела более 4 млн БПЛА в 2025 году

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Военное министерство США считает, что Украина в прошлом году якобы произвела более 4 миллионов беспилотников и может произвести 6 миллионов в 2026 году.
"Они произвели в общей сложности 4,5 миллиона дронов... Мы полагаем, что в этом году они произведут около 6 миллионов, то есть 500 тысяч в месяц", - сказал руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц на слушаниях комитета сената США по вооруженным силам.
В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.
Целью США является избежание войны с Россией, заявили в Пентагоне
