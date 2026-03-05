Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Военное министерство США считает, что Украина в прошлом году якобы произвела более 4 миллионов беспилотников и может произвести 6 миллионов в 2026 году.

В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.