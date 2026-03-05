https://ria.ru/20260305/pentagon-2078854498.html
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон - РИА Новости, 05.03.2026
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон
Военное министерство США считает, что Украина в прошлом году якобы произвела более 4 миллионов беспилотников и может произвести 6 миллионов в 2026 году. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:17:00+03:00
2026-03-05T20:17:00+03:00
2026-03-05T20:17:00+03:00
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20260305/ssha-2078850832.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Украина якобы произвела четыре миллиона БПЛА за год, утверждает Пентагон
Пентагон утверждает, что Украина якобы произвела более 4 млн БПЛА в 2025 году
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Военное министерство США считает, что Украина в прошлом году якобы произвела более 4 миллионов беспилотников и может произвести 6 миллионов в 2026 году.
"Они произвели в общей сложности 4,5 миллиона дронов... Мы полагаем, что в этом году они произведут около 6 миллионов, то есть 500 тысяч в месяц", - сказал руководитель программы беспилотных систем Пентагона
Трэвис Метц на слушаниях комитета сената США
по вооруженным силам.
В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.