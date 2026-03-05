Рейтинг@Mail.ru
Пентагон проведет брифинг по операции в Иране в пятницу - РИА Новости, 05.03.2026
16:41 05.03.2026
Пентагон проведет брифинг по операции в Иране в пятницу
Глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в 6 марта в 00.30 мск проведут брифинг, посвященный... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, иран, сша, флорида, пит хегсет, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Флорида, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в 6 марта в 00.30 мск проведут брифинг, посвященный операции США против Ирана, заявил в четверг Пентагон.
"Объявление: пресс-конференция по операции "Эпическая ярость"... Министр Хегсет (и - ред.) адмирал Брэд Купер... 16.30 EST", - говорится в заявлении, опубликованном ведомством в X.
Как ожидается, пресс-конференция пройдет в штабе CENTCOM на авиабазе Макдилл во Флориде, куда Хегсет должен отправиться позднее в четверг.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Пентагоне не все понимают цели операции в Иране, пишет Bloomberg
Вчера, 15:17
 
