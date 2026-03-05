Пентагон проведет брифинг по операции в Иране в пятницу

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в 6 марта в 00.30 мск проведут брифинг, посвященный операции США против Ирана, заявил в четверг Пентагон.