Пентагон проведет брифинг по операции в Иране в пятницу
Глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в 6 марта в 00.30 мск проведут брифинг, посвященный... РИА Новости, 05.03.2026
Пентагон: Хегсет и Купер проведут брифинг по операции в Иране 6 марта