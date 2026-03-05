СМИ: Пентагон пытается перебросить на Ближний Восток средства ПВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне конфликта с Ираном пытается перебросить на Ближний Востоке больше средств ПВО, особенно недорогих - для борьбы с БПЛА, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.