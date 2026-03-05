Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пентагон пытается перебросить на Ближний Восток средства ПВО - РИА Новости, 05.03.2026
09:52 05.03.2026
СМИ: Пентагон пытается перебросить на Ближний Восток средства ПВО
СМИ: Пентагон пытается перебросить на Ближний Восток средства ПВО
в мире
иран
сша
ближний восток
али лариджани
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, ближний восток, али лариджани, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Лариджани, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Пентагон пытается перебросить на Ближний Восток средства ПВО

Politico: Пентагон пытается перебросить на Ближний Восток больше средств ПВО

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне конфликта с Ираном пытается перебросить на Ближний Востоке больше средств ПВО, особенно недорогих - для борьбы с БПЛА, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Пентагон также пытается перебросить в регион (Ближний Восток - ред.) больше средств ПВО, особенно более компактных и недорогих систем противодействия беспилотникам, которые ведомство разрабатывало в течение последних нескольких лет", - говорится в материале издания.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США хотят довести конфликт на Украине до завершения, заявил Пентагон
4 марта, 21:21
Многие из средств противодействия беспилотникам, которые США могли бы использовать, еще не применялись в боевых действиях, отмечает газета, ссылаясь на слова неназванного чиновника.
Как уточняет издание, удар, в результате которого погибли американские военнослужащие, вызывает особую озабоченность у военных планировщиков, поскольку он был нанесен относительно БПЛА.
Официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАли ЛариджаниМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
