СМИ: Пентагон пытается перебросить на Ближний Восток средства ПВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пентагон на фоне конфликта с Ираном пытается перебросить на Ближний Востоке больше средств ПВО, особенно недорогих - для борьбы с БПЛА, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Пентагон также пытается перебросить в регион (Ближний Восток - ред.) больше средств ПВО, особенно более компактных и недорогих систем противодействия беспилотникам, которые ведомство разрабатывало в течение последних нескольких лет", - говорится в материале издания.
Многие из средств противодействия беспилотникам, которые США могли бы использовать, еще не применялись в боевых действиях, отмечает газета, ссылаясь на слова неназванного чиновника.
Как уточняет издание, удар, в результате которого погибли американские военнослужащие, вызывает особую озабоченность у военных планировщиков, поскольку он был нанесен относительно БПЛА.
Официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляет шесть человек. Все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.