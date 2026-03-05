https://ria.ru/20260305/patrushev-2078713417.html
Патрушев рассказал о проверке судов из недружественных стран
Патрушев рассказал о проверке судов из недружественных стран - РИА Новости, 05.03.2026
Патрушев рассказал о проверке судов из недружественных стран
Суда из недружественных государств или следовавшие через их территориальные моря проходят особую проверку, прежде чем получить разрешение зайти в российские... РИА Новости, 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суда из недружественных государств или следовавшие через их территориальные моря проходят особую проверку, прежде чем получить разрешение зайти в российские порты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллеги Николай Патрушев.
В связи с возрастанием угроз безопасности стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, расположенных в границах морских портов РФ
, президент России Владимир Путин
подписал указ "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации", напомнил Патрушев
, выступая на заседании президиума Морской коллегии.
"Во исполнение данного указа правительством России утверждены правила согласования разрешения на заход следующих из иностранных портов судов в морские порты Российской Федерации с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности, а также правила проведения осмотра подводной части таких судов", - сказал Патрушев.
В органах ФСБ
определены должностные лица, которые уполномочены согласовывать разрешение на заход судна и, при необходимости, принимать решения о проведении осмотра его подводной части, отметил он.
"Особое внимание уделяется судам, прибывающим в нашу страну из недружественных государств или следовавшим через их территориальные моря", - подчеркнул Патрушев.
Вместе с тем, продолжил он, "российскими судовладельцами и операторами морских портов отмечаются проблемы организационного и правового характера, ведущие к срыву технологических процессов на отгрузочных терминалах и производственных планов предприятий-экспортёров".
По словам Патрушева, обозначенные проблемы "в целом негативно влияют на организацию и качество проведения осмотров судов и создают угрозы обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, приводят к повышению издержек судовых компаний".