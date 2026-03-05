Патрушев рассказал о проверке судов из недружественных стран

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суда из недружественных государств или следовавшие через их территориальные моря проходят особую проверку, прежде чем получить разрешение зайти в российские порты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллеги Николай Патрушев.

В связи с возрастанием угроз безопасности стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, расположенных в границах морских портов РФ , президент России Владимир Путин подписал указ "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации", напомнил Патрушев , выступая на заседании президиума Морской коллегии.

"Во исполнение данного указа правительством России утверждены правила согласования разрешения на заход следующих из иностранных портов судов в морские порты Российской Федерации с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности, а также правила проведения осмотра подводной части таких судов", - сказал Патрушев.

В органах ФСБ определены должностные лица, которые уполномочены согласовывать разрешение на заход судна и, при необходимости, принимать решения о проведении осмотра его подводной части, отметил он.

"Особое внимание уделяется судам, прибывающим в нашу страну из недружественных государств или следовавшим через их территориальные моря", - подчеркнул Патрушев.

Вместе с тем, продолжил он, "российскими судовладельцами и операторами морских портов отмечаются проблемы организационного и правового характера, ведущие к срыву технологических процессов на отгрузочных терминалах и производственных планов предприятий-экспортёров".