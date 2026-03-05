Рейтинг@Mail.ru
12:49 05.03.2026 (обновлено: 13:15 05.03.2026)
Патрушев рассказал о проверке судов из недружественных стран
Суда из недружественных государств или следовавшие через их территориальные моря проходят особую проверку, прежде чем получить разрешение зайти в российские... РИА Новости, 05.03.2026
россия, безопасность, николай патрушев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Безопасность, Николай Патрушев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суда из недружественных государств или следовавшие через их территориальные моря проходят особую проверку, прежде чем получить разрешение зайти в российские порты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллеги Николай Патрушев.
В связи с возрастанием угроз безопасности стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, расположенных в границах морских портов РФ, президент России Владимир Путин подписал указ "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации", напомнил Патрушев, выступая на заседании президиума Морской коллегии.
"Во исполнение данного указа правительством России утверждены правила согласования разрешения на заход следующих из иностранных портов судов в морские порты Российской Федерации с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности, а также правила проведения осмотра подводной части таких судов", - сказал Патрушев.
В органах ФСБ определены должностные лица, которые уполномочены согласовывать разрешение на заход судна и, при необходимости, принимать решения о проведении осмотра его подводной части, отметил он.
"Особое внимание уделяется судам, прибывающим в нашу страну из недружественных государств или следовавшим через их территориальные моря", - подчеркнул Патрушев.
Вместе с тем, продолжил он, "российскими судовладельцами и операторами морских портов отмечаются проблемы организационного и правового характера, ведущие к срыву технологических процессов на отгрузочных терминалах и производственных планов предприятий-экспортёров".
По словам Патрушева, обозначенные проблемы "в целом негативно влияют на организацию и качество проведения осмотров судов и создают угрозы обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, приводят к повышению издержек судовых компаний".
РоссияБезопасностьНиколай ПатрушевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
