https://ria.ru/20260305/pashinjan-2078727792.html
Пашинян не стал опровергать информацию о российском гражданстве брата
Пашинян не стал опровергать информацию о российском гражданстве брата - РИА Новости, 05.03.2026
Пашинян не стал опровергать информацию о российском гражданстве брата
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга в четверг не стал опровергать появившуюся в армянских СМИ информацию, что его брат Армен Пашинян является... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:48:00+03:00
2026-03-05T13:48:00+03:00
2026-03-05T13:48:00+03:00
в мире
россия
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063778969_0:0:3376:1898_1920x0_80_0_0_eb77af5c1911391d30d0c37c1fd78010.jpg
https://ria.ru/20260217/pashinyan-2074860499.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063778969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25145223548bc114d7a3d6fb91d2555b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Пашинян не стал опровергать информацию о российском гражданстве брата
Пашинян не стал опровергать информацию СМИ о российском гражданстве брата