Пашинян не стал опровергать информацию о российском гражданстве брата - РИА Новости, 05.03.2026
13:48 05.03.2026
Пашинян не стал опровергать информацию о российском гражданстве брата
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга в четверг не стал опровергать появившуюся в армянских СМИ информацию, что его брат Армен Пашинян является... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
россия
армения
никол пашинян
в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 5 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга в четверг не стал опровергать появившуюся в армянских СМИ информацию, что его брат Армен Пашинян является гражданином России.
"Мой брат во второй половине 90-х годов, как и сотни тысяч армянских граждан, эмигрировал из Армении", - заявил Пашинян в ходе брифинга, комментируя публикацию в прессе документа, свидетельствующего о российского гражданстве его брата.
При этом Пашинян оставил без ответа вопрос, поручил ли он органам безопасности проверить деятельность родственника на фоне заявлений его соратников, называющих "агентами КГБ" людей, поддерживающих связи с Россией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Гражданская жена Пашиняна заявила о завершении их брака
17 февраля, 09:07
 
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
 
 
Заголовок открываемого материала