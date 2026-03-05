Рейтинг@Mail.ru
08:32 05.03.2026 (обновлено: 15:28 05.03.2026)
Осиротевший макак Панчи стал героем компьютерной игры
киотский университет, в мире, япония
Киотский университет, В мире, Япония
© Фото : Зоопарк ИтикавыДетеныш-сирота японского макака по кличке Панчи в зоопарке Итикавы, Япония
© Фото : Зоопарк Итикавы
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панчи в зоопарке Итикавы, Япония
ТОКИО, 5 мар — РИА Новости. Завоевавший всемирную любовь осиротевший детеныш японского макака по кличке Панчи из зоопарка Итикава стал героем компьютерной игры, обнаружила корреспондент РИА Новости.
В бесплатной браузерной игре под названием Zoo Fighter пользователи управляют Панчи, который должен отбиваться от нападающих обезьян. Персонаж изображен с мягкой игрушкой-орангутаном — такой же игрушкой, как та, что стала примату заменой мамы и с которой макак не расстается ни на день.
По сюжету игроку необходимо отбить атаки ста противников. После этого герой достигает безопасного убежища — виртуального заповедника.
Игру, полное название которой переводится как "Боец зоопарка: последняя битва Панчи", создал бывший разработчик популярной онлайн-игры Fortnite Ричи Брэнсон. Fortnite считается одной из самых известных видеоигр в мире и насчитывает сотни миллионов игроков.
"Эта игра рассказывает историю маленького макака Панчи. Его борьба — это не просто игровая механика. Это символ того, через что проходят животные, пытаясь выжить в среде, которая для них не является естественной", - утверждается в пояснении к проекту.
Создатели подчёркивают, что животные "оказались в неволе не по своему желанию" и "заслуживают большего, чем жизнь в клетках и демонстрация ради развлечения людей".
"Это признание в любви всем животным, которые отбывают свой срок в зоопарках", — говорится в тексте манифеста на сайте игры.
Там же подчеркивается необходимость уделять больше внимания благополучию животных и преимуществам природных убежищ для приматов по сравнению с их содержанием в неволе.
История детеныша японского макака Панчи из зоопарка города Итикава получила широкое распространение в социальных сетях с нового года. После того, как его при рождении бросила мать, малыша выходили сотрудники зоопарка, а в январе Панчи был выпущен в общий вольер.
Первое время обезьяны совершенно не принимали молодого самца, его часто можно было видеть одного в обнимку с плюшевой "мамой". Однако в последнее время Панчи наконец нашел сочувствие у соплеменников: рядом с ним часто можно заметить взрослую особь, которая не только закрывает его от других обезьян, но и даже позволяет ездить на своей спине.
Как рассказал РИА Новости приматолог Киотского университета Майкл Хаффман, "окно социализации" для Панчи еще не закрыто, у него сохраняется высокий шанс полностью интегрироваться в стаю.
Киотский университетВ миреЯпония
 
 
