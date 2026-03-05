Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала об использовании дронов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 05.03.2026
16:16 05.03.2026
Памфилова рассказала об использовании дронов на выборах в Госдуму
Памфилова рассказала об использовании дронов на выборах в Госдуму
ЦИК России на выборах в Госдуму 2026 года будет более широко применять беспилотники для доставки бюллетеней в труднодоступные места, сообщила председатель... РИА Новости, 05.03.2026
Памфилова рассказала об использовании дронов на выборах в Госдуму

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ЦИК России на выборах в Госдуму 2026 года будет более широко применять беспилотники для доставки бюллетеней в труднодоступные места, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Мы будем более широко применять беспилотники в мирных целях, поскольку у нас 36 регионов, где есть труднодоступные, отдаленных места", - сказала Памфилова на сессии "От стереотипов до здоровой конкуренции: трансформация образа женщины-политика" в рамках "Форума в большом городе".
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦИК не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в 2026 году
19 февраля, 10:40
 
