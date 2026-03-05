Ругань в пункте выдачи заказов может обернуться штрафом

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ругань и агрессивное поведение в пункте выдачи заказов могут обернуться штрафом или административным арестом, узнало РИА Новости, изучив постановления российских судов за последние несколько месяцев.

Так, в Абакане мужчине назначили административный арест на семь суток за нецензурную брань и крики в ПВЗ в состоянии опьянения, он также замахивался на сотрудницу пункта руками. В Новгородской области ещё один пьяный гражданин не только матерился в пункте выдачи, но и скандалил, портил имущество и не выполнил законное требование сотрудника полиции. В результате его оштрафовали на три тысячи рублей. В Архангельской области мужчина за пьяный дебош в ПВЗ и ругань с полицейскими получил штраф в две тысячи рублей.

Женщина в Мордовии, которая нарушила общественный порядок, "беспричинно выражаясь грубой нецензурной бранью" в помещении ПВЗ, была оштрафована на 500 рублей. Аналогичной санкции подвергли жителя Астраханской области за то, что он "оскорбительно приставал" к сотрудникам пункта.

Протоколы на вышеперечисленных граждан были составлены по статьям КоАП о мелком хулиганстве или неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, следует из материалов.