Ругань в пункте выдачи заказов может обернуться штрафом

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ругань и агрессивное поведение в пункте выдачи заказов могут обернуться штрафом или административным арестом, узнало РИА Новости, изучив постановления российских судов за последние несколько месяцев.
Так, в Абакане
мужчине назначили административный арест на семь суток за нецензурную брань и крики в ПВЗ в состоянии опьянения, он также замахивался на сотрудницу пункта руками. В Новгородской области
ещё один пьяный гражданин не только матерился в пункте выдачи, но и скандалил, портил имущество и не выполнил законное требование сотрудника полиции. В результате его оштрафовали на три тысячи рублей. В Архангельской области
мужчина за пьяный дебош в ПВЗ и ругань с полицейскими получил штраф в две тысячи рублей.
Женщина в Мордовии, которая нарушила общественный порядок, "беспричинно выражаясь грубой нецензурной бранью" в помещении ПВЗ, была оштрафована на 500 рублей. Аналогичной санкции подвергли жителя Астраханской области
за то, что он "оскорбительно приставал" к сотрудникам пункта.
Протоколы на вышеперечисленных граждан были составлены по статьям КоАП о мелком хулиганстве или неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, следует из материалов.
Как пояснили РИА Новости опрошенные юристы, пункт выдачи заказов является общественным местом, правила поведения в таких местах регламентированы российским законодательством, а их нарушение влечет предусмотренную законом ответственность.