Рейтинг@Mail.ru
Отоларинголог назвала основные признаки отита - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/otit-2078631697.html
Отоларинголог назвала основные признаки отита
Отоларинголог назвала основные признаки отита - РИА Новости, 05.03.2026
Отоларинголог назвала основные признаки отита
Повышение температуры, боль, заложенность и шум в ухе, а также выделения из него, являются основными симптомами отита, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:50:00+03:00
2026-03-05T03:50:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926279_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_60fdbcd1b59b581d39eb3789cd1dbf1d.jpg
https://ria.ru/20221014/otit-1824162392.html
https://ria.ru/20220523/belgu-1789771193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926279_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_fd9b13ad0f152ed06add7a4ef021c320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Отоларинголог назвала основные признаки отита

РИА Новости: стреляющая, пульсирующая боль может быть признаком отита

© Depositphotos.com / casanowe1Отоларинголог осматривает ухо пациентки
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Depositphotos.com / casanowe1
Отоларинголог осматривает ухо пациентки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 5 мар – РИА Новости. Повышение температуры, боль, заложенность и шум в ухе, а также выделения из него, являются основными симптомами отита, рассказала РИА Новости врач-оториноларинголог Анна Стрыгина.
"Основные признаки воспаления уха: стреляющая, пульсирующая боль, которая может отдавать в зубы или висок, заложенность и шум в ухе, повышение температуры тела, а также выделения из уха", - сказала Стрыгина.
Отит - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Что такое отит: признаки воспаления уха, осложнения и советы врача
14 октября 2022, 18:25
Она отметила, что у маленьких детей отит может проявляться иначе. Заподозрить болезнь можно, если ребенок отказывается от еды, плачет по ночам и во время кормления, у него возникает рвота и боль в животе. При этом температура тела может оставаться нормальной.
По словам врача-оториноларинголога, сильная боль в ухе, которая не снимается обезболивающими препаратами, любые выделения из уха, головокружения и рвота, а также резкое снижение слуха являются "красными флагами", когда к специалисту стоит обратиться немедленно.
"До осмотра врача допускается только один безопасный вид самопомощи: прием обезболивающего препарата на основе ибупрофена или парацетамола. Детям – строго в соответствии с весом. Без своевременной и правильной терапии отит грозит переходом в хроническую форму. Самое грозное осложнение невылеченного воспаления - менингит", - предупредила Стрыгина.
Специалист не рекомендовала капать в уши любые капли до осмотра врача, так как это может усугубить ситуацию, например, если есть перфорация барабанной перепонки. Врач запретила греть ухо - при гнойном воспалении процедура ускорит его развитие. Не стоит также самостоятельно чистить уши, особенно если есть боль.
Проверка слуха - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Новый российский препарат поможет сохранить слух при остром отите
23 мая 2022, 09:00
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала