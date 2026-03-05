Отоларинголог назвала основные признаки отита

ТУЛА, 5 мар – РИА Новости. Повышение температуры, боль, заложенность и шум в ухе, а также выделения из него, являются основными симптомами отита, рассказала РИА Новости врач-оториноларинголог Анна Стрыгина.
"Основные признаки воспаления уха: стреляющая, пульсирующая боль, которая может отдавать в зубы или висок, заложенность и шум в ухе, повышение температуры тела, а также выделения из уха", - сказала Стрыгина.
Она отметила, что у маленьких детей отит может проявляться иначе. Заподозрить болезнь можно, если ребенок отказывается от еды, плачет по ночам и во время кормления, у него возникает рвота и боль в животе. При этом температура тела может оставаться нормальной.
По словам врача-оториноларинголога, сильная боль в ухе, которая не снимается обезболивающими препаратами, любые выделения из уха, головокружения и рвота, а также резкое снижение слуха являются "красными флагами", когда к специалисту стоит обратиться немедленно.
"До осмотра врача допускается только один безопасный вид самопомощи: прием обезболивающего препарата на основе ибупрофена или парацетамола. Детям – строго в соответствии с весом. Без своевременной и правильной терапии отит грозит переходом в хроническую форму. Самое грозное осложнение невылеченного воспаления - менингит", - предупредила Стрыгина.
Специалист не рекомендовала капать в уши любые капли до осмотра врача, так как это может усугубить ситуацию, например, если есть перфорация барабанной перепонки. Врач запретила греть ухо - при гнойном воспалении процедура ускорит его развитие. Не стоит также самостоятельно чистить уши, особенно если есть боль.
