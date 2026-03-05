Названа стоимость летнего отдыха для семьи на черноморских курортах

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Самые бюджетные варианты размещения по тарифу "все включено" этим летом для семей с детьми предлагает Абхазия: недельный отдых в июле там обойдется от 61 тысячи рублей на троих, сообщили РИА Новости в туроператоре "Алеан".
По данным туроператора, формат "все включено" остается одним из самых востребованных у российских туристов: на него приходится 33% всего объема летних бронирований на черноморских курортах Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
Как отметили в компании, тариф "все включено" особенно популярен у семейных путешественников, а также туристов, которые предпочитают большую часть времени находиться на территории отеля. "В тариф "все включено" уже входит полноценное питание, доступ к инфраструктуре объекта, детская и взрослая анимация", - напомнили в туроператоре.
В Крыму самые доступные варианты предлагают двухзвездочные отели - от 86 тысяч рублей. В Геленджике выбор отелей с таким тарифом невелик, а цены стартуют от 103,6 тысячи рублей.