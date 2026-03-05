Названа стоимость летнего отдыха для семьи на черноморских курортах

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Самые бюджетные варианты размещения по тарифу "все включено" этим летом для семей с детьми предлагает Абхазия: недельный отдых в июле там обойдется от 61 тысячи рублей на троих, сообщили РИА Новости в туроператоре "Алеан".

Как отметили в компании, тариф "все включено" особенно популярен у семейных путешественников, а также туристов, которые предпочитают большую часть времени находиться на территории отеля. "В тариф "все включено" уже входит полноценное питание, доступ к инфраструктуре объекта, детская и взрослая анимация", - напомнили в туроператоре.