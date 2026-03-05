Рейтинг@Mail.ru
Названа стоимость летнего отдыха для семьи на черноморских курортах - РИА Новости, 05.03.2026
17:42 05.03.2026
Названа стоимость летнего отдыха для семьи на черноморских курортах
Названа стоимость летнего отдыха для семьи на черноморских курортах
Самые бюджетные варианты размещения по тарифу "все включено" этим летом для семей с детьми предлагает Абхазия: недельный отдых в июле там обойдется от 61 тысячи РИА Новости, 05.03.2026
Названа стоимость летнего отдыха для семьи на черноморских курортах

РИА Новости: неделя в июле в Абхазии обойдется от 61 тысячи рублей на троих

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Самые бюджетные варианты размещения по тарифу "все включено" этим летом для семей с детьми предлагает Абхазия: недельный отдых в июле там обойдется от 61 тысячи рублей на троих, сообщили РИА Новости в туроператоре "Алеан".
"Самые бюджетные варианты размещения с тарифом "все включено" — в Абхазии: от 61 тысячи рублей на семью из троих человек на семь ночей в июле", - сообщили в "Алеан".
По данным туроператора, формат "все включено" остается одним из самых востребованных у российских туристов: на него приходится 33% всего объема летних бронирований на черноморских курортах Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
Как отметили в компании, тариф "все включено" особенно популярен у семейных путешественников, а также туристов, которые предпочитают большую часть времени находиться на территории отеля. "В тариф "все включено" уже входит полноценное питание, доступ к инфраструктуре объекта, детская и взрослая анимация", - напомнили в туроператоре.
В Сухуме в Абхазии размещение летом в трехзвездочном отеле обойдется семье с ребенком от 61,2 тысячи рублей на неделю, в то время как в Гагре - от 74,3 тысячи.
По данным туроператора, в Анапе стоимость недели в трехзвездочном отеле по тарифу "все включено" для семьи из трех человек начинается от 75,6 тысячи рублей, а в Сочи - от 113,6 тысячи рублей.
В Крыму самые доступные варианты предлагают двухзвездочные отели - от 86 тысяч рублей. В Геленджике выбор отелей с таким тарифом невелик, а цены стартуют от 103,6 тысячи рублей.
