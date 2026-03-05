Рейтинг@Mail.ru
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
22:30 05.03.2026 (обновлено: 23:00 05.03.2026)
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы Владимира Зеленского, обращение политика опубликовано на странице в соцсети X.
Глава киевского режима ранее пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, предположительно, обращаясь к венгерскому премьеру.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
Вчера, 20:29
"Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии. Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей", — написал Орбан.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе
Вчера, 18:55
 
