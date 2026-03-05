https://ria.ru/20260305/orban-2078870294.html
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на угрозы Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы Владимира Зеленского, обращение политика опубликовано на странице в соцсети X. РИА Новости, 05.03.2026
Орбан: угрозы Зеленского меня не волнуют, но я не позволю угрожать Венгрии