Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан - РИА Новости, 05.03.2026
17:01 05.03.2026
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной из-за блокировки транзита по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 05.03.2026
РИА Новости
Новости
Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной из-за блокировки транзита по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу трубопровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим — и победим силой", — сказал он, выступая на заседании Торгово-промышленной палаты.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Вчера, 17:05
Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет заключать никаких пактов, сделок и соглашений, а насильно прорвет нефтяную блокаду.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне ситуации с трубопроводом обсудил с Владимиром Путиным гарантии предоставления топлива. Российский президент, со своей стороны, отметил, что Москва остается надежным поставщиком энергоносителей.
В конце января Украина прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу". По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского
27 февраля, 11:06
 
