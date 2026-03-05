Венгрия силой заставит Киев возобновить поставки по "Дружбе", заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной из-за блокировки транзита по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Виктор Орбан.
«
"У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу трубопровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим — и победим силой", — сказал он, выступая на заседании Торгово-промышленной палаты.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне ситуации с трубопроводом обсудил с Владимиром Путиным гарантии предоставления топлива. Российский президент, со своей стороны, отметил, что Москва остается надежным поставщиком энергоносителей.
В конце января Украина прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу". По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в ЕС.
В свою очередь, Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива.
