Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Образ женщины в блогосфере чаще всего представлен как "создательница и профессионал", или как "мать и ядро семьи", при этом большинство женщин говорят о том, что семья и работа им важны в равной степени, заявила замдиректора по политическим исследованиям, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.

Атаева в ходе круглого стола "Женщины России: настоящее и будущее, вызовы и решения", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отметила, что сегодня образ женщины складывается не только исходя из культурного контекста и традиций, но и под влиянием медиа-среды и контента, с которым приходится контактировать.

"Если мы перейдем к анализу блогосферы. Две доминантных женских роли, которые явно считываются в тех постах, которые мы анализировали - это женщина как "создательница и профессионал"... И второе, безусловно, - это, конечно, "мать и ядро семьи". И мы не можем противопоставлять эти роли, поскольку, еще раз обращаю внимание, что большинство женщин говорит о том, что им важна сегодня и самореализация в семье, и самореализация в работе, и ни в коем случае нет какого-то перекоса в одну из указываемых сфер", - сказала Атаева.

Она подчеркнула, что за последние 35 лет образ женщины трансформировался и стал более комплексный. Так, если в 1990 году, на вопрос, что важнее для современной женщины, опрошенные в основном называли семью - 36% ответов, то в 2024 году большинство респондентов (53%) отмечали, что семья и работа для женщины важны в равной степени.

Кроме того, Атаева привела данные опроса АЦ ВЦИОМ , согласно которым, большинство россиян - 68% мужчин и 63% женщин - склоняются к тому, что шансы на построение успешной карьеры у мужчин и женщин равные, и нет никакого гендерного противопоставления.