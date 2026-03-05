Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье - РИА Новости, 05.03.2026
17:56 05.03.2026
Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье
Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье - РИА Новости, 05.03.2026
Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье
Образ женщины в блогосфере чаще всего представлен как "создательница и профессионал", или как "мать и ядро семьи", при этом большинство женщин говорят о том,... РИА Новости, 05.03.2026
общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье

ВЦИОМ: большинство женщин РФ говорят, что семья и работа важны в равной степени

Тюльпаны
Тюльпаны
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Тюльпаны. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Образ женщины в блогосфере чаще всего представлен как "создательница и профессионал", или как "мать и ядро семьи", при этом большинство женщин говорят о том, что семья и работа им важны в равной степени, заявила замдиректора по политическим исследованиям, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.
Атаева в ходе круглого стола "Женщины России: настоящее и будущее, вызовы и решения", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", отметила, что сегодня образ женщины складывается не только исходя из культурного контекста и традиций, но и под влиянием медиа-среды и контента, с которым приходится контактировать.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Женщинам стало легче строить карьеру в России, показал опрос
Вчера, 03:44
"Если мы перейдем к анализу блогосферы. Две доминантных женских роли, которые явно считываются в тех постах, которые мы анализировали - это женщина как "создательница и профессионал"... И второе, безусловно, - это, конечно, "мать и ядро семьи". И мы не можем противопоставлять эти роли, поскольку, еще раз обращаю внимание, что большинство женщин говорит о том, что им важна сегодня и самореализация в семье, и самореализация в работе, и ни в коем случае нет какого-то перекоса в одну из указываемых сфер", - сказала Атаева.
Она подчеркнула, что за последние 35 лет образ женщины трансформировался и стал более комплексный. Так, если в 1990 году, на вопрос, что важнее для современной женщины, опрошенные в основном называли семью - 36% ответов, то в 2024 году большинство респондентов (53%) отмечали, что семья и работа для женщины важны в равной степени.
Кроме того, Атаева привела данные опроса АЦ ВЦИОМ, согласно которым, большинство россиян - 68% мужчин и 63% женщин - склоняются к тому, что шансы на построение успешной карьеры у мужчин и женщин равные, и нет никакого гендерного противопоставления.
"И мы видим, что 73% женщин, большинство, сказали, что им ничего абсолютно не мешает (в построении карьеры - ред.), либо затруднились назвать какие-то конкретные ограничения. И хочу обратить внимание, если мы говорим про дискриминацию по полу, об этом упомянули только 9% россиянок. То есть эта проблема сегодня не является крайне важной", - подчеркнула Атаева.
Розы - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Какие подарки вы предпочитаете дарить/получать на 8 марта?
Вчера, 17:54
 
