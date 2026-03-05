Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД - РИА Новости, 05.03.2026
01:45 05.03.2026
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД - РИА Новости, 05.03.2026
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД
Совет безопасности ООН пока не имеет условий для выхода на консенсусное принятие общих решений по Ирану, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов. РИА Новости, 05.03.2026
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД

Алимов: СБ ООН пока не может принять общие решения по Ирану

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совет безопасности ООН пока не имеет условий для выхода на консенсусное принятие общих решений по Ирану, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
"Мы не на этом этапе. Совет безопасности может и будет еще собираться по этой тематике, но пока не существует условий для выхода на консенсусное принятие каких-то общих решений и фиксации общих позиций", - заявил Алимов "Известиям" .
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Система ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана, заявил Эрдоган
