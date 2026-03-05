https://ria.ru/20260305/oon-2078622364.html
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД - РИА Новости, 05.03.2026
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД
Совет безопасности ООН пока не имеет условий для выхода на консенсусное принятие общих решений по Ирану, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:45:00+03:00
2026-03-05T01:45:00+03:00
2026-03-05T01:45:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
оон
военная операция сша и израиля против ирана
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_213:47:2000:1052_1920x0_80_0_0_abdd219c8c4f6967980d149bfa3522fa.jpg
https://ria.ru/20260303/erdogan-2078313563.html
иран
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7aa0f2bf111c97afe05fc472ad309eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, россия, оон, военная операция сша и израиля против ирана, совет безопасности оон
В мире, Иран, США, Россия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Совет Безопасности ООН
СБ ООН не может принять общие решения по Ирану, заявили в российском МИД
Алимов: СБ ООН пока не может принять общие решения по Ирану