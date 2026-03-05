https://ria.ru/20260305/onkologiya-2078736210.html
Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО
Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Нет убедительных доказательств того, что процедура ЭКО увеличивает общий риск развития онкологических заболеваний, несмотря на гормональную стимуляцию, рассказал врач-онколог, аспирант МНИОИ имени П. А. Герцена, эксперт фонда "Онкологика" Умар Хомиди порталу NEWS.ru
.
"На сегодняшний день убедительных доказательств, что ЭКО увеличивает общий риск онкологии, нет. Несмотря на гормональную стимуляцию, крупные исследования не показали значимого роста заболеваемости раком молочной железы или яичников после процедуры", - сказал он.
При наличии наследственного риска решение принимается индивидуально, но в целом считать ЭКО доказанным провоцирующим фактором неправильно, отметил специалист.