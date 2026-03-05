Рейтинг@Mail.ru
Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО - РИА Новости, 05.03.2026
14:07 05.03.2026
Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО
Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО
Врач оценил риски заболевания раком после процедуры ЭКО

Врач-онколог Хомиди: процедура ЭКО не увеличивает риск заболевания раком

© iStock.com / vadimguzhvaСнимок УЗИ
Снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / vadimguzhva
Снимок УЗИ . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нет убедительных доказательств того, что процедура ЭКО увеличивает общий риск развития онкологических заболеваний, несмотря на гормональную стимуляцию, рассказал врач-онколог, аспирант МНИОИ имени П. А. Герцена, эксперт фонда "Онкологика" Умар Хомиди порталу NEWS.ru.
"На сегодняшний день убедительных доказательств, что ЭКО увеличивает общий риск онкологии, нет. Несмотря на гормональную стимуляцию, крупные исследования не показали значимого роста заболеваемости раком молочной железы или яичников после процедуры", - сказал он.
При наличии наследственного риска решение принимается индивидуально, но в целом считать ЭКО доказанным провоцирующим фактором неправильно, отметил специалист.
Яйцеклетки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сибирские ученые сделали открытие для успешного ЭКО
4 сентября 2025, 07:00
 
