Рейтинг@Mail.ru
В ОБСЕ пока не готовы обсуждать риски эскалации в Европе, заявил Полянский - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/obse-2078855545.html
В ОБСЕ пока не готовы обсуждать риски эскалации в Европе, заявил Полянский
В ОБСЕ пока не готовы обсуждать риски эскалации в Европе, заявил Полянский - РИА Новости, 05.03.2026
В ОБСЕ пока не готовы обсуждать риски эскалации в Европе, заявил Полянский
Страны ОБСЕ пока не готовы обсуждать риски эскалации в Европе, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T20:22:00+03:00
2026-03-05T20:22:00+03:00
в мире
европа
россия
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260305/poljanskij-2078855072.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, дмитрий полянский, обсе
В мире, Европа, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
В ОБСЕ пока не готовы обсуждать риски эскалации в Европе, заявил Полянский

Полянский: страны ОБСЕ пока не готовы обсуждать возможность эскалации в Европе

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Страны ОБСЕ пока не готовы обсуждать риски эскалации в Европе, заявил РИА Новости постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
"Пока нет. Есть очень робкие попытки к этому подойти, но всё равно доминирует блоковая дисциплина. И никакие страны не готовы ею поступиться, даже если они понимают, так сказать, ненормальность этой ситуации", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, видит ли он в рамках ОБСЕ готовность обсуждать риски дальнейшей эскалации и милитаризации в Европе.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Ряд стран ОБСЕ обвинил Россию в нагнетании эскалации, заявил Полянский
Вчера, 20:20
 
В миреЕвропаРоссияДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала