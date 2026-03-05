https://ria.ru/20260305/oae-2078844790.html
ОАЭ отражают ракетную атаку
Власти эмирата Фуджейра заявили о ракетной атаке, ПВО ОАЭ ведут отражение угрозы, заявила пресс-служба эмирата Фуджейра в аккаунте в соцсети Х. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T19:18:00+03:00
2026-03-05T19:18:00+03:00
2026-03-05T19:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_afbf9467c287096e7649130166019950.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078840145.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3f4b72f5337d0beeaa053854fda2a793.jpg
Власти эмирата Фуджейра: ПВО отражают ракетную атаку