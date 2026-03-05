https://ria.ru/20260305/oae-2078835220.html
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана
Средства ПВО ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 05.03.2026
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана
Минобороны ОАЭ: силы ПВО сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана