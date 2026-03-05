Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 05.03.2026 (обновлено: 18:35 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/oae-2078835220.html
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана
Средства ПВО ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:26:00+03:00
2026-03-05T18:35:00+03:00
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_2090f3096fa6396a6a4a3e04ce8eed63.jpg
https://ria.ru/20260305/mid-2078817770.html
оаэ
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2d4eae140f0be5db09185ee2c4f0e121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана

Минобороны ОАЭ: силы ПВО сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 5 мар – РИА Новости. Средства ПВО ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана, заявило эмиратское министерство обороны.
"ПВО Эмиратов сейчас отвечают на угрозы, исходящие от ракет и беспилотников из Ирана", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ.
Ведомство пояснило, что звуки, которые слышны в различных районах страны, являются результатом перехвата ракет и беспилотников.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В МИД Британии рассказали, сколько может продлиться конфликт в Иране
Вчера, 17:33
 
ОАЭИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала