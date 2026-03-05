Россиянка рассказала, как вывозили туристов, застрявших в Иране

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российских туристов, застрявших в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке, вывозили на бизнес-джетах, рассказала в беседе с РИА Новости туристка Марина, которая отдыхала в ОАЭ с семьей.
"У нас есть знакомые, которых вывозили джетами за 20 тысяч евро. Это не мошенники, это абсолютно реальные ребята, которые всегда так работали. В этот момент они также помогали богатым людям выезжать за 20 тысяч евро на человека на бизнес-джете. И нам знакомые предлагали такую услугу. Оставалось 5 свободных мест. Мы просто отказались, потому что это большая сумма денег для нас", - рассказала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.