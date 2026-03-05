https://ria.ru/20260305/oae-2078806267.html
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ
Россиянка, проживающая в северном эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайма, рассказала РИА Новости, что там не наблюдается паники и притока людей из других частей страны на... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:53:00+03:00
2026-03-05T16:53:00+03:00
2026-03-05T16:53:00+03:00
в мире
рас-эль-хайма (эмират)
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg
https://ria.ru/20260305/turistka-2078788970.html
https://ria.ru/20260305/oae-2078740667.html
рас-эль-хайма (эмират)
иран
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d8b3d24eb8a120bfde64bb710da7aed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рас-эль-хайма (эмират), иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Рас-эль-Хайма (эмират), Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ
РИА Новости: россиянка рассказала об отсутствии паники и наплыва беженцев в ОАЭ