Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ
16:53 05.03.2026
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ
в мире
рас-эль-хайма (эмират)
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
рас-эль-хайма (эмират)
иран
оаэ
в мире, рас-эль-хайма (эмират), иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Рас-эль-Хайма (эмират), Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жительница Рас-эль-Хайма рассказала об обстановке в ОАЭ

РИА Новости: россиянка рассказала об отсутствии паники и наплыва беженцев в ОАЭ

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 5 мар - РИА Новости. Россиянка, проживающая в северном эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайма, рассказала РИА Новости, что там не наблюдается паники и притока людей из других частей страны на фоне ракетных ударов.
"У нас все абсолютно тихо. Никакой паники... Все очень хорошо организовано, туристам продлили отели... постоянно оповещают о наличии рейсов", - сказала она.
Собеседница агентства добавила, что в эмирате нет наплыва людей, бегущих из Дубая и Абу-Даби, которые подвергаются регулярным обстрелам.
"Я не вижу (притока людей – ред.)", - сказала россиянка.
Ранее российская туристка Мария рассказала РИА Новости о ночных атаках и полетах истребителей в Рас-эль-Хайме, где она находится в ожидании своего рейса домой.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
