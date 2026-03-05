Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 125 БПЛА и шести баллистических ракет

СТАМБУЛ, 5 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ОАЭ в четверг перехватили шесть баллистических ракет, а также более 130 беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления эмиратского министерства обороны.
"Системы ПВО ОАЭ сегодня обнаружили семь баллистических ракет, шесть из них уничтожены, одна упала на территории страны, также обнаружены 131 БПЛА, 125 перехвачены, а шесть упали", - говорится в заявлении минобороны.
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов погибли три человека, 94 пострадали, добавило минобороны.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
