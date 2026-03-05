Рейтинг@Mail.ru
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 125 БПЛА и шести баллистических ракет - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 05.03.2026 (обновлено: 14:56 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/oae-2078754250.html
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 125 БПЛА и шести баллистических ракет
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 125 БПЛА и шести баллистических ракет - РИА Новости, 05.03.2026
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 125 БПЛА и шести баллистических ракет
Средства противовоздушной обороны ОАЭ в четверг перехватили шесть баллистических ракет, а также более 130 беспилотных летательных аппаратов, следует из... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:50:00+03:00
2026-03-05T14:56:00+03:00
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd42bfbd204b5d8097c9f62e378db4aa.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491165_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_5f3f1e8c3b1d1a05cbdf295515b4c955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 125 БПЛА и шести баллистических ракет

ПВО ОАЭ в четверг зафиксировала 131 БПЛА и 7 баллистических ракет

© AP Photo / Fatima ShbairРакета в небе над Дубаем, ОАЭ
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ОАЭ в четверг перехватили шесть баллистических ракет, а также более 130 беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления эмиратского министерства обороны.
«
"Системы ПВО ОАЭ сегодня обнаружили семь баллистических ракет, шесть из них уничтожены, одна упала на территории страны, также обнаружены 131 БПЛА, 125 перехвачены, а шесть упали", - говорится в заявлении минобороны.
По данным министерства, всего с начала операции США и Израиля против Ирана и последовавших ответных ударов средства ПВО ОАЭ уничтожили 196 баллистических ракет, а также 1072 БПЛА, 71 из которых упали на территории страны.
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов погибли три человека, 94 пострадали, добавило минобороны.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что цели иранских ударов - военные объекты Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00
 
ОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала