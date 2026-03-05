https://ria.ru/20260305/oae-2078740667.html
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ
Российские туристы, застрявшие в Фуджейре в ОАЭ, платили 650 долларов за продление номера в отеле, рассказала в беседе с РИА Новости туристка Ирина. РИА Новости, 05.03.2026
