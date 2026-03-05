Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/oae-2078740667.html
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ
Российские туристы, застрявшие в Фуджейре в ОАЭ, платили 650 долларов за продление номера в отеле, рассказала в беседе с РИА Новости туристка Ирина. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:17:00+03:00
2026-03-05T14:17:00+03:00
сша
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/81/1559858132_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d9719d16bbeb0395d8545ed1bf7ffcdb.jpg
https://ria.ru/20260305/dubay-2078704689.html
сша
иран
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/81/1559858132_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_a92bdb421d2ab0cdc2c5bf22c5ee3d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
США, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка рассказала, сколько пришлось заплатить за продление номера в ОАЭ

РИА Новости: застрявшие в ОАЭ россияне заплатили $650 за продление номера

© Depositphotos.com / slava296Курортная зона Фуджейры, ОАЭ
Курортная зона Фуджейры, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Depositphotos.com / slava296
Курортная зона Фуджейры, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в Фуджейре в ОАЭ, платили 650 долларов за продление номера в отеле, рассказала в беседе с РИА Новости туристка Ирина.
"Люди, которые по совету туроператора оставались в своих номерах, заплатили 650 долларов за номер", - рассказала Ирина.
Женщина отметила, что эти туристы в среду вернулись в Россию. Сама Ирина все еще остается в отеле в Фуджейре, из которого их должны выселить в четверг после полудня. Рейс, на котором они должны были улететь, отменен, а туроператор не предоставляет информации о дальнейших действиях туристов после выселения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о резком росте цен на билеты из Дубая
Вчера, 12:26
 
СШАИранОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала