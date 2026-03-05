В ОАЭ группа из 16 школьников не может вернуться в Россию

Рейтинг@Mail.ru
13:24 05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Шестнадцать школьников, которые приехали в ОАЭ по программе изучения языка, не могут вылететь в Россию, сообщает 360.ru, ссылаясь на слова матери одного из учащихся.
"Учащиеся московской школы застряли в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства и не могут вернуться в Россию... По ее словам, в Эмиратах с 21 февраля находится группа из 16 школьников, которые приехали в страну по программе изучения языка", - пишет 360.ru.
Женщина отметила, что дети находятся в безопасности и под присмотром взрослых в академии. Кроме того, им предоставили условия для проживания, но возможности вывезти их нет из-за нехватки мест. Консульство держит ситуацию на контроле.
"Они должны были 1 марта вылететь из Абу-Даби в "Шереметьево", - добавила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
