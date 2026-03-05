https://ria.ru/20260305/oae-2078652293.html
Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете
Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете - РИА Новости, 05.03.2026
Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете
Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:09:00+03:00
2026-03-05T09:09:00+03:00
2026-03-05T09:09:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_0:186:2500:1592_1920x0_80_0_0_fec504225b6ec0d54b8e00a533da146e.jpg
https://ria.ru/20260304/turist-2078448067.html
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_67:0:2435:1776_1920x0_80_0_0_25a38af04ea214b06dd9a51201d1691c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, россия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете
РИА Новости: россиянам в ОАЭ стоит не доверять сообщениям в чатах
ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в самом популярном онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.
""Напишите в ЛС (личные сообщения - ред.)!", "В личку скину!", "Пишите, я не могу вам писать." - Это первые слова тех, кто потом пытается обмануть участников группы. Не всегда, но очень часто именно мошенники пытаются увести в личные сообщения", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае".
Пользователям также посоветовали обращаться в поддержку групп или чатов в случае появления сомнений об источнике предложений услуг.
"Не доверяйте тем, кто просит вас сделать предоплату за услугу или товар! Особенно если речь идёт о переводе денег на карту Qiwi или просто карту РФ
. Лучше избегать таких. Идеальный вариант - платить при личной встрече", - добавили в сообществе.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.