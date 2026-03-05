Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете

ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в самом популярном онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.

""Напишите в ЛС (личные сообщения - ред.)!", "В личку скину!", "Пишите, я не могу вам писать." - Это первые слова тех, кто потом пытается обмануть участников группы. Не всегда, но очень часто именно мошенники пытаются увести в личные сообщения", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае".

Пользователям также посоветовали обращаться в поддержку групп или чатов в случае появления сомнений об источнике предложений услуг.

"Не доверяйте тем, кто просит вас сделать предоплату за услугу или товар! Особенно если речь идёт о переводе денег на карту Qiwi или просто карту РФ . Лучше избегать таких. Идеальный вариант - платить при личной встрече", - добавили в сообществе.