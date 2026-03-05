Рейтинг@Mail.ru
Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете
05.03.2026
Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете
Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениям об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне
в мире
ближний восток
россия
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
россия
сша
в мире, ближний восток, россия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянам в ОАЭ рассказали, как не стать жертвой мошенников в интернете

РИА Новости: россиянам в ОАЭ стоит не доверять сообщениям в чатах

Вид на Дубай
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Анна Чернова
Вид на Дубай. Архивное фото
ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в самом популярном онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.
""Напишите в ЛС (личные сообщения - ред.)!", "В личку скину!", "Пишите, я не могу вам писать." - Это первые слова тех, кто потом пытается обмануть участников группы. Не всегда, но очень часто именно мошенники пытаются увести в личные сообщения", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае".
Пользователям также посоветовали обращаться в поддержку групп или чатов в случае появления сомнений об источнике предложений услуг.
"Не доверяйте тем, кто просит вас сделать предоплату за услугу или товар! Особенно если речь идёт о переводе денег на карту Qiwi или просто карту РФ. Лучше избегать таких. Идеальный вариант - платить при личной встрече", - добавили в сообществе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Застрявший в Дубае россиянин рассказал, как отели обманывают туристов
4 марта, 13:42
 
Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
