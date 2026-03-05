Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании 5 марта запланировали продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ для российских туристов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
