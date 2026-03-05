Рейтинг@Mail.ru
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/oae-2078643942.html
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ - РИА Новости, 05.03.2026
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ
Российские авиакомпании 5 марта запланировали продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ для российских туристов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T07:33:00+03:00
2026-03-05T07:33:00+03:00
оаэ
москва
дубай
аэрофлот
s7 airlines
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/97/1399109796_0:174:2986:1854_1920x0_80_0_0_95cc043190b7b4dd0b1f98da52b14752.jpg
https://ria.ru/20260304/moskva-2078607839.html
https://ria.ru/20260304/dubaj-2078566201.html
оаэ
москва
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/97/1399109796_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_35dacba516f9e21af8916993c5de092a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, москва, дубай, аэрофлот, s7 airlines, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
ОАЭ, Москва, Дубай, Аэрофлот, S7 Airlines, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

Российские авиакомпании 5 марта продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании 5 марта запланировали продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ для российских туристов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний.
Вывозные рейсы из ОАЭ запланировали авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь") и "Победа". "Аэрофлот" анонсировал два рейса в Москву из Абу-Даби и один из Дубая, S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. "Победа" выполнит рейсы в Москву из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры.
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Победа" запланировала на 5 марта три вывозных рейса из ОАЭ в Москву
4 марта, 23:04
Российские авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы из ОАЭ 3 марта. В среду авиакомпания Red Wings также сообщила о выполнении вывозного рейса в Москву из столицы Омана Маската.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вывозной рейс Utair вылетел из Дубая в Москву
4 марта, 19:08
 
ОАЭМоскваДубайАэрофлотS7 AirlinesВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала