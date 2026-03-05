Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании 5 марта запланировали продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ для российских туристов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний.

Вывозные рейсы из ОАЭ запланировали авиакомпании " Аэрофлот ", S7 ("Сибирь") и "Победа". "Аэрофлот" анонсировал два рейса в Москву из Абу-Даби и один из Дубая , S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. "Победа" выполнит рейсы в Москву из Дубая, Абу-Даби и Фуджейры.

Маската. Российские авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы из ОАЭ 3 марта. В среду авиакомпания Red Wings также сообщила о выполнении вывозного рейса в Москву из столицы Омана

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.