Стала известна новая схема обмана россиян, застрявших в ОАЭ

ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. В ОАЭ стала распространяться новая схема мошенничества, по которой злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные людей после ракетных атак, рассказали РИА Новости в наиболее популярном онлайн-сообществе россиян в Эмиратах.
"Новый тип мошенничества: фродстеры маскируются под сотрудников "Dubai Crisis Management" ("Менеджмент кризиса Дубая", фиктивный отдел), звоня жертвам сразу после взрывов и ракетных атак Ирана. Они запрашивают данные UAE Pass, Emirates ID и коды верификации для SIM-свопа (переноса номера телефона на другую SIM-карту - ред.) и доступа к банковским аккаунтам", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае".
При этом полиция ОАЭ подчеркивает, что официальные ведомства страны никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или СМС, добавили в сообществе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.