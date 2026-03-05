Рейтинг@Mail.ru
03:11 05.03.2026
Стала известна новая схема обмана россиян, застрявших в ОАЭ
В ОАЭ стала распространяться новая схема мошенничества, по которой злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные людей после ракетных РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
оаэ
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
оаэ
сша
в мире, иран, оаэ, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Район Даунтаун Дубай в Дубае
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Даунтаун Дубай в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. В ОАЭ стала распространяться новая схема мошенничества, по которой злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные людей после ракетных атак, рассказали РИА Новости в наиболее популярном онлайн-сообществе россиян в Эмиратах.
"Новый тип мошенничества: фродстеры маскируются под сотрудников "Dubai Crisis Management" ("Менеджмент кризиса Дубая", фиктивный отдел), звоня жертвам сразу после взрывов и ракетных атак Ирана. Они запрашивают данные UAE Pass, Emirates ID и коды верификации для SIM-свопа (переноса номера телефона на другую SIM-карту - ред.) и доступа к банковским аккаунтам", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае".
При этом полиция ОАЭ подчеркивает, что официальные ведомства страны никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или СМС, добавили в сообществе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИранОАЭСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
