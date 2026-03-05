Стала известна новая схема обмана россиян, застрявших в ОАЭ

ДУБАЙ, 5 мар - РИА Новости. В ОАЭ стала распространяться новая схема мошенничества, по которой злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные людей после ракетных атак, рассказали РИА Новости в наиболее популярном онлайн-сообществе россиян в Эмиратах.