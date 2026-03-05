Рейтинг@Mail.ru
17:13 05.03.2026
Правительство обсудит, как выгодно перенаправить российский газ из Европы
Правительство обсудит, как выгодно перенаправить российский газ из Европы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время обсудит с российскими энергетическими компаниями, как наиболее выгодно перенаправить газ с европейского рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Многое зависит от спроса и от текущей ситуации дисбаланса рынка. Мы в ближайшее время обсудим с нашими энергетическими компаниями и посмотрим, как наиболее выгодно разместить российский ресурс", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
Он напомнил, что российский газ еще поставляется в Европу и занимает в ее импорте значительную долю - более 12%.
"В текущей ситуации дефицита газа в целом на мировом энергетическом балансе - это довольно большой объем", - добавил Новак.
В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. По словам главы государства, России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Дмитриев спрогнозировал шок для ЕС из-за отказа от российского газа
ЭкономикаРоссияЕвропаАлександр НовакВладимир Путин
 
 
