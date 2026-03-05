В США пообещали, что скачок цен на бензин в стране будет временным

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что скачек цен на бензин в Соединенных Штатах на фоне ударов по Ирану будет временным.

"Это определенно будет временным (ростом цен - ред.)", - сказал Райт каналу Fox News.

Министр пообещал, что довольно скоро сцены снова будут ниже трех долларов за галлон.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке