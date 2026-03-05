https://ria.ru/20260305/neft-2078864215.html
Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов впервые с начала 2025 года
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 15 января 2025 года