Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов впервые с начала 2025 года - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/neft-2078864215.html
Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов впервые с начала 2025 года
Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов впервые с начала 2025 года - РИА Новости, 05.03.2026
Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов впервые с начала 2025 года
Мировые цены на нефть подскакивают на 5-7,5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с января 2025 года превысила 80 долларов, следует из... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:31:00+03:00
2026-03-05T21:31:00+03:00
экономика
wti (нефть)
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_475:0:2625:1209_1920x0_80_0_0_65397dea8fb77ac25f9032f11259ce67.jpg
https://ria.ru/20260305/duma-2078800546.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_498d37b33c85a865fa200505a43f45d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, wti (нефть), brent
Экономика, WTI (нефть), Brent
Цена нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов впервые с начала 2025 года

Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 15 января 2025 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть подскакивают на 5-7,5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с января 2025 года превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,79% относительно предыдущего закрытия - до 85,3 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,54%, до 80,29 доллара, показатель впервые с 15 января прошлого года находится выше 80 долларов.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Госдуме оценили ситуацию с нефтью в Европе
Вчера, 16:39
 
ЭкономикаWTI (нефть)Brent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала