Рейтинг@Mail.ru
Названы страны Азии, где быстрее всего может закончиться нефть - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 05.03.2026 (обновлено: 04:33 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/neft-2078633302.html
Названы страны Азии, где быстрее всего может закончиться нефть
Названы страны Азии, где быстрее всего может закончиться нефть - РИА Новости, 05.03.2026
Названы страны Азии, где быстрее всего может закончиться нефть
Азиатские страны наиболее остро ощущают на себе последствия закрытия Ормузского пролива, быстрее всего с топливным кризисом рискует столкнуться Индонезия, а в... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T04:21:00+03:00
2026-03-05T04:33:00+03:00
в мире
китай
япония
ближний восток
санаэ такаити
тосимицу мотэги
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400094_0:77:1024:653_1920x0_80_0_0_f1df269b89485d6031ff011ff1c046bd.jpg
https://ria.ru/20260305/ssha-2078632997.html
https://ria.ru/20260304/tankery-2078533565.html
https://ria.ru/20260304/irak-2078447809.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078574362.html
китай
япония
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400094_68:0:979:683_1920x0_80_0_0_a4808967e48e98298cd0961180181969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, ближний восток, санаэ такаити, тосимицу мотэги, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Япония, Ближний Восток, Санаэ Такаити, Тосимицу Мотэги, Военная операция США и Израиля против Ирана
Названы страны Азии, где быстрее всего может закончиться нефть

РИА Новости: быстрее всего с топливным кризисом рискует столкнуться Индонезия

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Азиатские страны наиболее остро ощущают на себе последствия закрытия Ормузского пролива, быстрее всего с топливным кризисом рискует столкнуться Индонезия, а в наиболее стабильном положении находятся Япония, Китай и Республика Корея, выяснило РИА Новости, проанализировав данные о запасах нефти и нефтепродуктов.
Обеспокоенность по поводу топливных запасов в странах Азии возникла на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Конфликт привел к закрытию важнейшего Ормузского пролива, ключевого маршрута для глобальных поставок энергоносителей.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ВМС США скоро займутся эскортом судов через Ормузский пролив
Вчера, 04:15
Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного золота" через Ормузский пролив, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.
В наилучшем положении оказалась Япония. Премьер-министр Санаэ Такаити в понедельник заявила, что страна располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги также отмечал ранее, что не ожидает немедленного энергетического кризиса в стране. Цены на бензин на автозаправках в Японии, тем не менее, ощутимо выросли с прошлой недели, выяснил ранее корреспондент РИА Новости, изучив стоимость топлива на станциях в мегаполисе Осака.
Южной Корее, по заявлению властей, запасов нефти и нефтепродуктов хватит на 208 дней. Правительство страны в понедельник собралось на экстренное совещание, по итогам которого министр промышленности, торговли и энергетики Мун Син Хак заверил, что "даже при затяжном развитии ситуации ТЭК страны надежно подготовлен".
Танкеры - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90 процентов
4 марта, 17:20
Власти Китая на фоне событий на Ближнем Востоке не публиковали официальных данных о том, на сколько дней стране хватит запасов нефти. При этом СМИ сообщают, что Китай уже 20 лет планомерно наращивает свои стратегические запасы для обеспечения энергетической безопасности, и только за последние два года были созданы 11 резервных нефтехранилищ в разных районах страны. Так, новостной портал Sina Finance сообщил в среду, что по состоянию на начало года стратегические и коммерческие запасы нефти Китая превысили 1,3 миллиарда баррелей, а общая емкость нефтехранилищ приблизилась к 2,39 миллиарда баррелей. Этого, по данным издания, достаточно более чем на 130 дней национального потребления.
При этом Китай имеет диверсифицированные пути поставок энергоресурсов, в частности, импортирует из России, Центральной Азии и из стран Ближнего Востока. Поставки осуществляется по различным каналам, наземный и морской транспорт дополняют друг друга.
Таиланд, согласно сделанному в начале недели заявлению премьера страны Анутхина Чанвиракуна, располагает запасами топлива на 62 дня. Постоянный секретарь министерства энергетики Прасет Синсукпрасет накануне сообщил, что правительство страны в срочном порядке заказывает поставки сырой нефти из США и других стран в качестве альтернативы ближневосточным источникам.
Крупнейший в Ираке нефтеперерабатывающий завод в северном городе Байджи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ирак заявил о проблемах с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива
4 марта, 13:42
Филиппины, по заявлениям властей, располагают запасами приблизительно на 50-60 дней. Согласно данным министерства энергетики страны, запасов дизельного топлива хватит на 50,5 дней, бензина - на, 51,5 дней, керосина - а 67,5 дней, а авиационного топлива - на 58 дней.
У Индии имеются запасы сырой нефти на 25 дней и запасы нефтепродуктов еще на 25 дней. Такие данные приводили в среду индийские СМИ со ссылкой на источники в отрасли и в правительстве. При этом упомянутые запасы сырой нефти не включают запасы из Специального нефтяного резерва, созданного для чрезвычайных ситуаций.
В Индонезии, как сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, топлива хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран нанес удары по десяти судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
4 марта, 19:42
 
В миреКитайЯпонияБлижний ВостокСанаэ ТакаитиТосимицу МотэгиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала