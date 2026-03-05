Рейтинг@Mail.ru
В Перми научились предсказывать появление "ледяных пробок" в газопроводах - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/nauka-2078567791.html
В Перми научились предсказывать появление "ледяных пробок" в газопроводах
В Перми научились предсказывать появление "ледяных пробок" в газопроводах - РИА Новости, 05.03.2026
В Перми научились предсказывать появление "ледяных пробок" в газопроводах
Прогнозировать возникновение "ледяных пробок" в арктических газопроводах с точностью 99,5 процента научились в ПНИПУ. Результаты представлены в издании... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:00:00+03:00
2026-03-05T09:00:00+03:00
наука
россия
пермь
университетская наука
наука
технологии
арктика
наука в университете
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90591/81/905918148_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fe57e56f56c4d6ac1da43ba0b64f696.jpg
https://ria.ru/20260228/nauka-2077128110.html
https://ri.ria.ru/20250327/nauka-2007537823.html
россия
пермь
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90591/81/905918148_114:0:2775:1996_1920x0_80_0_0_6a3fa87f492d38b99b111c3427a4c16f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пермь, университетская наука, наука, технологии, арктика, наука в университете
Наука, Россия, Пермь, Университетская наука, Наука, Технологии, Арктика, Наука в университете
В Перми научились предсказывать появление "ледяных пробок" в газопроводах

Ученые ПНИПУ создали высокоточный метод прогноза закупорок газопроводов льдом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНа территории Бованенковского месторождения в Ямало-Ненецком в автономном округе
На территории Бованенковского месторождения в Ямало-Ненецком в автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Прогнозировать возникновение "ледяных пробок" в арктических газопроводах с точностью 99,5 процента научились в ПНИПУ. Результаты представлены в издании "Проблемы геологии и освоения недр".
Согласно данным Восточного центра государственного планирования, Россия обладает почти тремя четвертями мировых арктических запасов природного газа. Однако погодные условия региона создают технологические трудности не только для добычи ресурса, но и для его трубопроводной транспортировки, рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).
Метеорологическая обсерватория в Арктике - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Алло, на связи Арктика!". В России разрабатывают всепогодные лазеры
28 февраля, 08:00
«

"При добыче и транспортировке газа в трубах из-за высокого давления и низкой температуры формируются твердые кристаллические соединения, напоминающие лед. Они накапливаются на стенках, сужают просвет, а затем перекрывают его. Это приводит к остановке добычи, авариям и миллиардным убыткам", — рассказали ученые университета.

Основной способ борьбы с такими закупорками — внесение химических веществ, которые замедляют образование крупных пробок в трубопроводах. Однако их действие "тушится" агрессивной примесью к природному газу — сероводородом (H2S), который содержится в 40 процентах разведанных запасов ресурса. Присутствие этого соединения в арктическом природном газе приводит к образованию пробок даже там, где обычно они не появляются, добавили в ПНИПУ.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Ученые создали инструмент для улучшения работы нефтепроводов
27 марта 2025, 09:00
Ученые университета создали модель, которая предсказывает вероятность образования гидратов в трубопроводах для транспортировки природного газа с H2S при заданных температуре и давлении. При обычных для арктических газопроводов условиях (давлении от 56 до 122 атмосфер и температуре от +9°C до +15°C).
"Мы экспериментально определили, при каком давлении и температуре гидраты не образуются в газовой смеси с сероводородом, и разработали математические модели, которые позволяют это прогнозировать. Главный результат: отклонение расчетов от реальных лабораторных данных не превышает 0,5 процента", — рассказал директор Когалымского филиала ПНИПУ Владимир Поплыгин, добавив, что используемые сейчас модели дают отклонения в 7—8 процентов при расчете параметров для сжиженного природного газа с сероводородом.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
 
НаукаРоссияПермьУниверситетская наукаНаукаТехнологииАрктикаНаука в университете
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала