В Перми научились предсказывать появление "ледяных пробок" в газопроводах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Прогнозировать возникновение "ледяных пробок" в арктических газопроводах с точностью 99,5 процента научились в ПНИПУ. Результаты Прогнозировать возникновение "ледяных пробок" в арктических газопроводах с точностью 99,5 процента научились в ПНИПУ. Результаты представлены в издании "Проблемы геологии и освоения недр".

Согласно данным Восточного центра государственного планирования, Россия обладает почти тремя четвертями мировых арктических запасов природного газа. Однако погодные условия региона создают технологические трудности не только для добычи ресурса, но и для его трубопроводной транспортировки, рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

« "При добыче и транспортировке газа в трубах из-за высокого давления и низкой температуры формируются твердые кристаллические соединения, напоминающие лед. Они накапливаются на стенках, сужают просвет, а затем перекрывают его. Это приводит к остановке добычи, авариям и миллиардным убыткам", — рассказали ученые университета.

Основной способ борьбы с такими закупорками — внесение химических веществ, которые замедляют образование крупных пробок в трубопроводах. Однако их действие "тушится" агрессивной примесью к природному газу — сероводородом (H 2 S), который содержится в 40 процентах разведанных запасов ресурса. Присутствие этого соединения в арктическом природном газе приводит к образованию пробок даже там, где обычно они не появляются, добавили в ПНИПУ.

Ученые университета создали модель, которая предсказывает вероятность образования гидратов в трубопроводах для транспортировки природного газа с H 2 S при заданных температуре и давлении. При обычных для арктических газопроводов условиях (давлении от 56 до 122 атмосфер и температуре от +9°C до +15°C).

"Мы экспериментально определили, при каком давлении и температуре гидраты не образуются в газовой смеси с сероводородом, и разработали математические модели, которые позволяют это прогнозировать. Главный результат: отклонение расчетов от реальных лабораторных данных не превышает 0,5 процента", — рассказал директор Когалымского филиала ПНИПУ Владимир Поплыгин, добавив, что используемые сейчас модели дают отклонения в 7—8 процентов при расчете параметров для сжиженного природного газа с сероводородом.