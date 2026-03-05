https://ria.ru/20260305/nato-2078756935.html
Рютте признал наличие разногласий в НАТО из-за войны США против Ирана
Рютте признал наличие разногласий в НАТО из-за войны США против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Рютте признал наличие разногласий в НАТО из-за войны США против Ирана
Генсек НАТО Марк Рютте, говоря об Испании, признал наличие разногласий в альянсе из-за войны США против Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
Рютте признал наличие разногласий в НАТО из-за войны США против Ирана
Reuters: Рютте признал наличие разногласий в НАТО из-за войны США против Ирана