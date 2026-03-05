Рейтинг@Mail.ru
14:53 05.03.2026
Рютте признал наличие разногласий в НАТО из-за войны США против Ирана
Генсек НАТО Марк Рютте, говоря об Испании, признал наличие разногласий в альянсе из-за войны США против Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, сша, иран, испания, марк рютте, каролин левитт, дональд трамп, нато
Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, говоря об Испании, признал наличие разногласий в альянсе из-за войны США против Ирана.
"Испания также активно участвует в миссиях НАТО. Например, испанская система Patriot уже десять лет находится в Турции и защищает ключевые американские интересы. Да, существуют разногласия, но это альянс демократий", - сказал он в интервью Рейтер.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
США находятся на ранней стадии операции против Ирана, заявил генсек НАТО
Вчера, 14:26
Европе я вижу широкую поддержку того, что делает президент США: союзники не становятся стороной конфликта, но помогают США в их действиях. И когда между союзниками возникают споры, я стараюсь оставаться нейтральным, чтобы при необходимости помочь их урегулировать", - отметил Рютте.
Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США и Израиля против Ирана, поскольку, по мнению Мадрида, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
Позже официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Обломки ракеты, сбитой над Турцией - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
НАТО не будет задействовать пятую статью из-за инцидента в Турции
Вчера, 14:04
 
