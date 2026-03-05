СМИ: НАТО на саммите в Турции сосредоточится на инвестициях в технологии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны НАТО на июльском саммите в Турции сосредоточатся на инвестициях в технологии, таких как беспилотники и искусственный интеллект, сообщает агентство Блумберг.
"По словам представителей альянса, НАТО планирует на июльском саммите в Турции вывести европейскую дискуссию о безопасности за пределы вопроса увеличения расходов и сосредоточиться на том, как государства-члены будут направлять инвестиции в технологии, определяющие современную войну", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство со ссылкой на источники в альянсе, на саммите в Анкаре основное внимание будет уделяться инвестициям в беспилотные технологии и системы на основе искусственного интеллекта.
По данным источников Блумберг, смещение внимания на технологии не ослабит давление на страны по выполнению ими целевых показателей трат на оборону.
"По словам посланника, в альянсе царит некоторая тревога по поводу того, будет ли достигнут достаточный прогресс в этом направлении к моменту проведения июльского саммита", - сказано в материале.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля.