14:25 05.03.2026
СМИ: НАТО на саммите в Турции сосредоточится на инвестициях в технологии
СМИ: НАТО на саммите в Турции сосредоточится на инвестициях в технологии
в мире, турция, анкара (провинция), нато
В мире, Турция, Анкара (провинция), НАТО
СМИ: НАТО на саммите в Турции сосредоточится на инвестициях в технологии

Bloomberg: НАТО на саммите в Турции сосредоточится на инвестициях в беспилотники

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны НАТО на июльском саммите в Турции сосредоточатся на инвестициях в технологии, таких как беспилотники и искусственный интеллект, сообщает агентство Блумберг.
"По словам представителей альянса, НАТО планирует на июльском саммите в Турции вывести европейскую дискуссию о безопасности за пределы вопроса увеличения расходов и сосредоточиться на том, как государства-члены будут направлять инвестиции в технологии, определяющие современную войну", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров заявил о втягивании НАТО в войну против Ирана
Вчера, 11:28
Как уточняет агентство со ссылкой на источники в альянсе, на саммите в Анкаре основное внимание будет уделяться инвестициям в беспилотные технологии и системы на основе искусственного интеллекта.
По данным источников Блумберг, смещение внимания на технологии не ослабит давление на страны по выполнению ими целевых показателей трат на оборону.
"По словам посланника, в альянсе царит некоторая тревога по поводу того, будет ли достигнут достаточный прогресс в этом направлении к моменту проведения июльского саммита", - сказано в материале.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана
Вчера, 00:44
 
