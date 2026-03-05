Генсек НАТО оценил инициативу Макрона по ядерному сдерживанию

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax заявил, что французская инициатива по ядерному сдерживанию в Европе усилит потенциал альянса.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
"Я думаю, что это было позитивное заявление со стороны французов, потому что это усилит общую позицию НАТО. Все в НАТО признают, что ядерный зонтик США является окончательной гарантией свободы территории НАТО, а также сдерживания и безопасности территории альянса… Но, конечно, ядерный потенциал Великобритании, Франции, а теперь и участие Франции в обсуждениях с другими странами, такими как Швеция, Дания, Нидерланды и другими, чтобы понять, что можно сделать совместно для дальнейшего усиления эффекта французского ядерного потенциала, усилит общий ядерный потенциал сдерживания НАТО", - сказал он.
