00:56 05.03.2026 (обновлено: 01:26 05.03.2026)
Генсек НАТО призвал альянс положительно реагировать на запросы США
Генсек НАТО призвал альянс положительно реагировать на запросы США
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax призвал членов альянса положительно реагировать на запросы США в ходе войны против Ирана. РИА Новости, 05.03.2026
Генсек НАТО призвал альянс положительно реагировать на запросы США

Рютте призвал НАТО положительно реагировать на запросы США в ходе войны в Иране

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax призвал членов альянса положительно реагировать на запросы США в ходе войны против Ирана.
Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США и Израиля против Ирана, поскольку, по мнению Мадрида, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
"НАТО существует для того, чтобы коллективно защищать нас от любого противника — будь то Россия или кто-то другой, или терроризм, — но также это платформа для того, чтобы Соединенные Штаты могли проецировать силу на мировой арене. Потому что вся эта операция, вся эта кампания в Иране требует, чтобы союзники по НАТО положительно реагировали на базовые запросы США, как они и делают, используя ключевые ресурсы здесь, в Европе", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
