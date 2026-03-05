Рейтинг@Mail.ru
00:54 05.03.2026
Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана
Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана
Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу Newsmax о масштабной поддержке союзниками действий США против Ирана и борьбе альянса с иранским... РИА Новости, 05.03.2026
Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана

Генсек НАТО Рютте заявил о поддержке союзниками действий США против Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу Newsmax о масштабной поддержке союзниками действий США против Ирана и борьбе альянса с иранским правительством.
"НАТО не вовлечено, но, очевидно, союзники фактически в очень крупном масштабе поддерживают то, что делает президент, и также содействуют тому, что сейчас делают США в регионе, уничтожая ядерный потенциал Ирана и, конечно, его ракетный потенциал… И позвольте подчеркнуть: мы боремся с режимом. Это не борьба США против народа Ирана, а против режима и против его способности экспортировать хаос и терроризм в регион, в Европу и в мир. Это пользуется широкой поддержкой", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану
13 июня 2025, 10:28
 
