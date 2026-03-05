https://ria.ru/20260305/nato-2078617762.html
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана
2026-03-05T00:44:00+03:00
2026-03-05T00:44:00+03:00
2026-03-05T01:26:00+03:00
иран
сша
израиль
2026
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана
Рютте: НАТО подготовилась к задействованию статьи о коллективной обороне
БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости.
НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек организации Марко Рютте в интервью телеканалу Newsmax
"Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО
, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО", — ответил он на соответствующий вопрос.
В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.