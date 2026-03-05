НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек организации Марко Рютте в интервью телеканалу Newsmax

"Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО , — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО", — ответил он на соответствующий вопрос.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.