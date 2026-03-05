Рейтинг@Mail.ru
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 05.03.2026 (обновлено: 01:26 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/nato-2078617762.html
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана
НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек организации Марко Рютте в интервью телеканалу Newsmax. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T00:44:00+03:00
2026-03-05T01:26:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
марк рютте
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
https://ria.ru/20260303/nato-2078058661.html
https://ria.ru/20260304/iran-2078282716.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, марк рютте, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Марк Рютте, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
НАТО подготовилась к применению статьи о коллективной обороне против Ирана

Рютте: НАТО подготовилась к задействованию статьи о коллективной обороне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана, заявил генсек организации Марко Рютте в интервью телеканалу Newsmax.
"Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО", — ответил он на соответствующий вопрос.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Генсек НАТО поддержал атаки на Иран
3 марта, 02:03

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильМарк РюттеНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала